Alitalia: incontro commissari-a.d Fs

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Un incontro tecnico, secondo quanto si apprende, si è svolto in mattinata tra l'a.d. di FS, Gianfranco Battisti, e i commissari di Alitalia. Le Ferrovie hanno presentato venerdì scorso una manifestazione di interesse non vincolante per la compagnia e da qualche giorno sono entrati nella 'data room' per esaminare i conti.