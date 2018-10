Uber si scalda per Borsa, vale 120 mld

(ANSA) - NEW YORK, 16 OTT - Uber scalda i motori per lo sbarco in Borsa. L'app per auto con conducente ha ricevuto proposte da Goldman Sachs e Morgan Stanley per un'initial public offering con la quale Uber sarebbe valutata 120 miliardi di dollari. La quotazioni in Borsa potrebbe avvenire all'inizio del prossimo anno. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale a tale cifra Uber vale piu' Fca, General Motors e Ford insieme.