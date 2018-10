Spread Btp/Bund parte stabile a 304

Partenza stabile per lo spread fra Btp e Bund all'indomani dell'approvazione della manovra e del dl fiscale da parte del cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il differenziale segna 304 punti, sullo stesso livello della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale è pari al 3,55%.

Scende poi sotto i 300 punti lo spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna 297 punti contro i 304 dell'apertura. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,48%.

Le Borse europee aprono deboli con gli investitori che sono in una fase in cui si attendono sviluppi sul fronte delle tensioni commerciali tra Usa e Cina, l'arrivo delle trimestrali e le ripercussioni sul prezzo del petrolio con i rapporti tra Stati Uniti e Arabia Saudita. L'indice d'area Stoxx 600 è piatto (+0,05%). Avanzano Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,49%), in calo Londra (-0,14%), piatta Parigi (-0,01%).