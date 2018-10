Poste premia squadra Azzurri Partner Cup

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - I dipendenti-calciatori della squadra di Poste Italiane hanno vinto la seconda edizione dell' "Azzurri Partner Cup", il torneo di calcio a 7 organizzato dalla Figc tra le aziende top sponsor della Nazionale di calcio italiana. Per festeggiare la vittoria il commissario tecnico degli azzurri, Roberto Mancini, ha consegnato ai vincitori il pallone ufficiale della nazionale autografato. "Sono molto contento per questa iniziativa e per la partnership con la Nazionale e sono ancora più fiero della nostra squadra" ha detto l'ad di Poste Italiane Matteo Del Fante, aggiungendo che il risultato ottenuto in questo torneo ha spinto la società a creare una vera e propria nazionale di Poste Italiane che parteciperà a diverse sfide amatoriali portando avanti il nome di Poste.