Manovra: Upb nostre basi non obsolete

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - La validazione delle stime programmatiche "riguarda il quadro nella sua interezza" e la decisione dell'Upb di non validare i numeri della Nota al Def è stata presa "sulla base esclusivamente delle variabili esogene e delle informazioni sulla struttura della manovra fornite dal Mef, informazioni che non si devono ritenere né parziali né obsolete". E' quanto puntualizza lo stesso Upb dopo aver notato come nel Draft budgetary plan si affermi "sorprendentemente" che le previsioni sono state "pubblicate in tempi diversi e sulla base di informazioni parziali o obsolete".