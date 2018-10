Borsa: Wall Street apre positiva

(ANSA) - NEW YORK, 16 OTT - Apertura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dello 0,84% a 25.461,94 punti, il Nasdaq avanza dello 0,99% a 7.504,51 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,69% a 2.769,80 punti.