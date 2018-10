Borsa: Milano corre, scivola Mps

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Piazza Affari festeggia come Borsa migliore in Europa il calo della tensione sui titoli di Stato italiani e la forza di Wall Street sul pieno di utili per le banche statunitensi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 2,23% a 19.717 punti, l'Ftse All share in crescita del 2,25% a quota 21.720.

Molto bene Prysmian, in aumento dell'8% sulla soluzione della questione Western Link, con Ferragamo in aumento del 6,8% e Ferrari in crescita del 6,6% dopo che alcuni analisti vedono per il marchio di Maranello "forti prospettive di crescita".

Acquisti anche su Leonardo (+4,9%), Brembo (+3,8%), Mediaset (+3,4%), Enel e Fca, salite del 3,3%. Più caute banche e assicurazioni, frenate dalla stretta in manovra delle deducibilità delle svalutazioni e un aumento delle tasse per i premi, con Mps la peggiore in calo del 2,4% a correggere ancora il suo minimo storico. Nel paniere a bassa capitalizzazione balzo di Astaldi, che ha chiuso in rialzo del 13% sulle attese di un salvataggio da parte di Salini Impregilo.