Borsa Milano (+1,6%) guida Europa

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - L'allentamento della tensione sui titoli di Stato italiani e spagnoli fa correre le Borse di Milano (Ftse Mib +1,6%) e Madrid, che guidano i rialzi dei listini europei. Dopo l'avvio di Wall Street, Francoforte e Parigi si mantengono infatti su un rialzo al di sotto del punto percentuale, con Londra piatta.

In Piazza Affari qualche vendita su banche e assicurazioni dopo l'evidenza che la manovra contiene una stretta delle deducibilità delle svalutazioni e un aumento delle tasse per i premi. Mps (-2%) continua nella sua parabola discendente e aggiorna il minimo storico a 1,7 euro, con Bper che cede l'1,3%, Unipol e Banco Bpm un punto percentuale, mentre è piatta Unicredit e vola Carige (+9%). Tra gli altri titoli, sempre in asta di volatilità al rialzo Astaldi, corrono Prysmian (+8%) dopo l'avvio della soluzione della questione Western Link, con Ferrari e Ferragamo che salgono del 6%.

Molto bene anche Fca e Mediaset, che crescono di oltre tre punti percentuali, debole Eni che cede lo 0,4%.