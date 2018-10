Borsa: Europa migliora rispetto avvio

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - Le Borse europee ingranano la marcia ed avanzano rispetto ad un avvio debole. Gli investitori guardano alla crescita del prezzo del petrolio, alle tensioni geopolitiche ed all'arrivo della stagione delle trimestrali delle principali società quotate. L'euro è in lieve rialzo sul dollaro a 1,1592 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 è in rialzo dello 0,4%. Avanzano Parigi e Francoforte (+0,3%) e Madrid (+0,9%). In calo Londra (-0,1%). Nel Vecchio continente cresce il settore delle utility (+1,5%) con Endesa (+2,8%), Veolia (+1,3%), E.On (+1%). Bene anche le Tlc (+0,6%) con Iliad (+3,6%), Vivendi (+0,7%) e Telefonica (+0,5%).

In lieve crescita il settore finanziario (+0,1%) dove avanzano Banco Santander (+1%), Deutesche Bank (+1,1%) e Banco Bilbao (+0,5%). In calo il settore dell'energia (-0,4%) dove arretrano Galp energia (-1%), Bp e Shell (-0,6%), Total (-0,2%).