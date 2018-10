EasyJet interessata ad Alitalia, se ristrutturata

EasyJet "continua ad essere interessata ad una Alitalia ristrutturata, come parte di un consorzio". Lo fa sapere la compagnia inglese interpellata dall'ANSA. "Le discussioni sono in corso - precisa - tuttavia easyJet non è a conoscenza di quali decisioni il Governo potrà eventualmente prendere sulla procedura di vendita".

Intanto i sindacati sono stati convocati per venerdì 19 ottobre alle 10 al Ministero del Lavoro per esaminare la proroga della cassa integrazione straordinaria che scade il 31 ottobre. La convocazione è stata inviata a Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto aereo e le sigle di categoria Anpac e Anpav. Nella procedura di rinnovo della cigs, l'azienda chiede la proroga della cassa fino al 23 marzo 2019 per un numero di 1.570 dipendenti.