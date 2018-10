Borsa Milano sale +0,1%, attesa manovra

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Piazza Affari in lieve crescita (+0,12%) con l'approssimarsi della chiusura di seduta e in attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato in giornata. Nel corso della giornata una giornata, l'indice ha cambiato più volte segno, in linea comunque all'andamento ballerino della altre Piazze europee. Fra i titoli più solidi c'è Carige, che guadagna il 6,1% grazie alla rassicurazioni su capitale e aggregazioni, seguita da Tim (+1,8%) già in evidenza la scorsa settimana dopo i buy di Fidentiis, e A2a (+1,8%). Giù Brembo (-3,6%), Mps (-1,9%).