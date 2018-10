Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,16%)

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Piazza Affari ha chiuso in terreno positivo la prima seduta della settimana. In attesa della manovra, prevista per domani, e del decreto fiscale, annunciato per stasera, il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,16% a 19.287 punti.