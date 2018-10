Borsa: Milano -0,08% con Ferrari,Mps

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Piazza Affari in avvio poco mossa resta debole (Ftse Mib -0,08% a 19.245 punti) con il mercato che guarda al consiglio dei ministri del pomeriggio chiamato ad approvare la manovra. Lo spread tra Btp e Bund è in ribasso a 303 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,5%. A tenere a galla il listino sono gli acquisti su Tim che sale del 2% e prosegue un trend già evidenziato la scorsa settimana in scia al buy di Fidentiis. Le vendite zavorrano invece Ferrari (-2,3%), Brembo (-1,68%), Cnh (-1,28%), Exor (-1,09%) e nel credito Mps (-1,22%) e Mediobanca (-1,35%). Mentre Carige è ancora in luce (+6,12%) con il cda che ha allo studio entro l'anno il lancio di un bond. Sotto la lente anche il Creval (-0,62%) che oggi riunisce il nuovo consiglio con Lovaglio presidente in pectore. Nell'energia in evidenza Snam (+0,63%), Italgas (+0,62%) e a seguire Saipem (+0,48%) che ha siglato nuovi contratti per 400 milioni di dollari. Poco mossa Atlantia (-0,2%).