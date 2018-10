Borsa: Europa poco mossa,Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Le Borse europee a metà seduta proseguono debolmente con l'indice d'area Stoxx 600 a ridosso della parità così come Londra (-0,03%) con lo sguardo rivolto alla Brexit è alle trattative in corso tra Regno Unito e Ue.

Cedente Parigi (-0,34%) mentre Francoforte segna un +0,06% ed è quindi poco mossa dall'esito del voto in Baviera che ha certificato il crollo della Csu, alleati della Merkel. Sulla stessa linea Milano con il Ftse Mib che segna +0,05% a 19.263 punti. L'attesa del mercato è sul consiglio dei ministri del pomeriggio chiamata a licenziare la manovra economica. Lo spread tra btp e bund torna a riaffacciarsi sui 307 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,56%. L'euro resta stabile a 1,15 sul dollaro. A Piazza Affari prosegue l'evidenza di Carige (+4%), di Tim (+1,61%) e dell'energia con A2a in testa (+1,16%). Sempre sotto vendita Ferrari (-2,2%), seguita da Brembo (-1,93%) e Moncler (-1,71%).