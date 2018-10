Borsa: Milano rallenta (+0,2%), giù Tim

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Piazza Affari rallenta rispetto all'avvio di seduta. Il Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 19.414 punti. Girano in calo Cnh (-1,5%) e Tim (-1,1%). Lo spread tra il Btp e il Bund si attesta a 300 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,52%.

In rosso anche Saipem (-0,8%) e Mediaset (-0,7%). Proseguono in rialzo le banche tra cui Intesa (+1,7%) e Banco Bpm (+1%).

Fuori dal listino principale Carige (+6,5%) si mantiene tonica dopo il cda di ieri. Ancora sospesa Astaldi con un rialzo teorico dell'11%.