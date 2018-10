Borsa: Europa prosegue in rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Borse europee stabilmente in rialzo nel giorno del meeting del Fondo Monetario Internazionale a Bali. I mercati mostrano di non temere il doppio tonfo di Wall Street, con un alleggerirsi delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. In rialzo l'euro sul dollaro a 1,1602 a Londra.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,7%. Avanzano Francoforte (+0,9%), Parigi (+0,8%), Madrid (+0,6%) e Londra (+0,3%). I listini del Vecchio continente sono spinti dai rialzi dei titoli del settore tecnologico (+1,4%), energia (+0,7%) e finanza (+0,6%). In positivo Logitech (+2,6%), Nokia (+1,4%) e Wirecard (+2,8%).

Nel comparto degli energetici si mettono in mostra Lundin (+2%), Total (+1,1%) e Repsol (+0,9%). Tra i finanziari Zurich (+1,4%), Banco Bilbao (+0,9%), Ing (+0,9%) e Bnp Paribas (+0,5%).