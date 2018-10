Borsa: Europa positiva guarda a Fmi

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Le Borse europee proseguono in terreno positivo con gli investitori che guardano al meeting del Fondo Monetario Internazionale in corso a Bali. I listini del Vecchio Continente risalgono la china dopo le turbolenze di Wall Street create dall'ipotesi di rialzo dei tassi da parte della Fed e le incertezze politiche per le elezioni americane di medio termine. L'euro risale sul dollaro a 1,1585 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,6%. In rialzo Londra (+0,8%), Parigi e Francoforte (+0,6%) e Madrid (+0,1%). In positivo anche Milano (+0,3%), che riduce il rialzo rispetto all'avvio di seduta. Lo spread tra Btp e Bund viaggia poco sopra quota 300 (303 punti) con il rendimento del decennale italiano al 3,56%.

A Piazza Affari in negativo Cnh (-1,3%), Leonardo (-1,2%) e Tim (-1,1%). Debole anche Mediaset (-0,8%) e Luxottica (-0,7%).

Proseguono in rialzo le banche con Intesa, Banco Bpm e Bper (+1,7%) e Unicredit (+1%). Prosegue la corsa Carige (+6,5%), dopo il cda.