Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Le Borse europee non temono il doppio tonfo di Wall Street ed avviano la seduta in rialzo. I mercati guardano con favore ad una soluzione delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Occhi puntati sul meeting del Fondo Monetario Internazionale in corso a Bali.

L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,68%. Avanzano Francoforte (+1,32%), Parigi (+1.05%), Londra (+0,56%) e Madrid (+0,92%).