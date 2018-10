Pensioni:Boeri da riforma rischi sistema

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Con le ipotesi del Governo su quota 100 per l'accesso alla pensione e lo stop all'adeguamento della speranza di vita per le pensioni anticipate nel 2019 "il sistema previdenziale è a rischio". Lo dice il presidente dell'Inps, Tito Boeri a margine di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. "Si aumenta la spesa e si riducono i contributi - spiega - non bastano due giovani neo assunti per pagare la pensione di uno che esce". Introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'indicizzazione alla speranza di vita per i requisiti contributivi nella pensione anticipata porta a un "incremento del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future nell'ordine di 100 miliardi", ha detto. "Non possiamo esimerci dal lanciare un campanello d'allarme".