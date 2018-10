Maxxi-Groupama,blockchain per la cultura

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - C'è tempo fino al 18 ottobre 2018 per iscriversi all'Hackathon Museum booster organizzata dal Maxxi insieme a Groupama Assicurazioni, una maratona no stop di 34 ore alla ricerca di progetti per impiegare la tecnologia blockchain in ambito culturale. Le possibili applicazioni sono le più varie e vanno dal diritto d'autore agli archivi d'arte, dal collezionismo digitale alle autenticazioni di opere.

Possono partecipare sviluppatori, programmatori, designer, esperti di comunicazione e marketing, copywriter, data analyst e art director, individualmente o in gruppo. L'hackathon partirà alle ore 9 del 27 ottobre. Al progetto vincitore, decretato da una giuria di esperti, andrà un premio di 8.000 euro e il primo classificato avrà la possibilità di utilizzare il museo come luogo di test e sperimentazione per il proprio progetto con il supporto di mentor.