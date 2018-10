Borsa, Milano apre a -1,27%. Spread Btp-Bund apre in rialzo sopra i 300 punti

Piazza Affari apre in calo e cede l'1,27% a 19.469 punti.

Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo a 303 punti contro i 295 della chiusura di ieri con un rendimento al 3,57%.

La Borsa di Tokyo segna la maggiore contrazione da fine marzo, dopo la pesante correzione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che anticipano ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense, mentre non si attenuano le tensioni tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale. Il Nikkei lascia sul terreno il 3,89% a quota 22.590,86, perdendo oltre 900 punti. Sul fronte dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro a 112, e sull'euro a 129,50.

L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto in mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Il risultato è il calo del 3,89% di Tokyo e gli scivoloni non inferiori di Hong Kong (-3,79%) e dei listini cinesi Shanghai e Shenzhen (-4,91% e -5,96%), tutti a sedute ancora aperte.

Wall Street crolla. Il Dow Jones chiude perdendo il 3,10% a 25.612,13 punti, il Nasdaq cede il 4,08% a 7.422,05 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,27% a 2.786,22 punti.

Il crollo di Wall Street impoverisce i 500 paperoni mondiali, che vedono andare in fumo 99 miliardi di dollari. Il più 'colpito' - secondo l'indice dei miliardari di Bloomberg - è Jeff Bezos che brucia in una seduta 9,1 miliardi di dollari, e vede scendere la sua fortuna a 145,2 miliardi di dollari