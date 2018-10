Starbucks, hedge fund acquista quota

(ANSA) - NEW YORK, 10 OTT - L'hedge fund Pershing Square Capital di William Ackman acquista l'1,1% di Starbucks, e i titoli del colosso delle caffetterie balzano di oltre 2,4%. La quota di Ackman vale circa 900 milioni di dollari.

Pur constatando il recente rallentamento delle vendite di Starbucks, Ackman osserva che la società sembra aver preso tutte le giuste iniziative e prevede che il titolo può raddoppiare in valore nei prossimi tre anni. Starbucks si impegna a ''mantenere un dialogo produttivo con Ackman così come fa con tutti gli azionisti''.