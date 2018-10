Spread Btp-Bund scende sotto 300, Piazza Affari si riprende

Azzera il calo Piazza Affari con lo spread tra Btp e Bund tedeschi sceso a 296 punti, sotto la soglia psicologica dei 300. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,05% a 20.74 punti, superando così il gradino dei 20mila, spinto da Intesa Sanpaolo (+2%), che riprende quota con Unicredit (+1,44%). Bene Bper e Poste (+1,78% entrambe), Banco Bpm (+1,17%) e Ubi Banca (+0,65%), mentre prosegue la caduta di Carige (-3,85%) ed Mps (-2,41%), entrambe su nuovi minimi.



Euro recupera sopra 1,15 dollari - L'euro recupera quota 1,15 sul dollaro (1,1503) dopo essere sceso a 1,1496 dopo la chiusura di ieri a Wall Street. Contro lo yen la moneta unica vale 130,02.



Asia in rialzo, bene ordini Giappone, Tokyo +0,16% - Hanno chiuso in rialzo le principali borse di Asia e Pacifico dopo il dato sugli ordini di macchinari (+6,8%) e di fabbrica (+6,6%) in Giappone, indicativi di un prosieguo della crescita degli investimenti industriali. In rialzo Tokyo (+0,16%), e Sidney (+0,14%), debole Seul (-1,12%), chiusa per festività Taiwan. Contrastate Hong Kong (+0,52%), Shanghai (-0,35%) e Mumbai (+0,9%), ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull'Europa, positivi invece quelli Usa. In arrivo la produzione industriale della Francia, e del Regno Unito, di cui è attesa anche la bilancia commerciale, mentre dagli Usa sono attese le richieste di mutui, gli indici dei prezzi le scorte e le vendite all'ingrosso, con previsioni al rialzo su tutti i fronti. Sulla piazza di Tokyo hanno recuperato terreno i bancari Chiba Bank (+3,43%), Fukoka (+2,42%) e Sumitomo (+1,61%).