Profumo: Leonardo ha 70 anni, orgogliosi

Nacque nel 1948 la Società Finanziaria Meccanica, poi abbreviata in Finmeccanica, ed oggi Leonardo: il polo italiano dell'industria dell'aerospazio, difesa e sicurezza. La "festa" per i 70 anni, oggi, a Roma a Villa Miani, con i vertici aziendali, alcuni ex top manager che hanno lasciato un segno nella storia della società, autorità istituzionali, industriali, clienti. "I 70 anni sono il punto d'incontro della storia con l'innovazione, dell'eredità del passato con la forza trainante del futuro", sottolinea il presidente Gianni De Gennaro. E' un anniversario, dice l'A.d. Alessandro Profumo "che ci rende orgogliosi, consapevoli di aver ereditato uno straordinario patrimonio di competenze e un asset strategico per il sistema Paese. Alte tecnologie e innovazione per una crescita sostenibile di lungo periodo". Per Leonardo è anche l'occasione per lanciare la Fondazione che promuoverà "cultura d'impresa e tecnologia al servizio del bene comune".