Produzione industria agosto +1,7%

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La produzione industriale italiana, ad agosto 2018, aumenta dell'1,7% rispetto a luglio e cala dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2017. E' la stima dell'Istat.

L'indice mensile mostra aumenti in tutti i comparti a partire dai beni strumentali (+3,6% da luglio), che sono l'unica macro area in espansione anche sull'anno (+4,1%). Tra i settori in maggiore crescita tendenziale ci sono mezzi di trasporto e macchinari e attrezzature n.c.a. (+3,8% su anno entrambi). La farmaceutica perde invece il 18,9%, nel risultato peggiore da giugno 2007.