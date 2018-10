Centinaio, obiettivo uscire Bolkestein

(ANSA) - RIMINI, 10 OTT - "Bisogna dividere in questo momento la questione canone dalla questione Bolkestein, anche per arrivare in Europa il più pronti e il più agguerriti possibile.

L'obiettivo è quello di uscire dalla Bolkestein sapendo che sarà difficilissimo". Lo dice il ministro Gian Marco Centinaio al TTG Travel Experience alla fiera di Rimini. "Non sarà un percorso di maggioranza - dice - voglio che coinvolga tutta la politica italiana anche chi in passato era scettico. Non deve essere una bandierina del ministro Centinaio. Questa è una battaglia di civiltà".