Centinaio, Enit nomi diversi da passato

(ANSA) - RIMINI, 10 OTT - "Sono ore caldissime per l'Enit.

Stiamo valutando i nomi". Lo conferma il ministro Gian Marco Centinaio al TTG Travel Experience a Rimini. "Proprio qui e in questi minuti - spiega - sto sentendo associazioni e operatori per cercare di trovare nomi diversi dal passato, dare un consiglio di amministrazione che sia operativo che abbia voglia di sporcarsi anche le mani, fatto di persone del settore, che abbiano una visione internazionale e anche legata al nostro paese. E che siano dei manager".