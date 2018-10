Borsa:Europa giù,Milano in testa (+0,2%)

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Borse europee deboli ad eccezione di Milano (Ftse Mib +0,2%) e Madrid (+0,02%) al traguardo di metà seduta. Londra cede lo 0,05%, Francoforte lo 0,41% e Parigi lo 0,52%, mentre i futures Usa girano al rialzo in vista dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell a Washington. Il calo dello spread a 290 punti in concomitanza con la nuova presentazione del ministro dell'Economia Giovanni Tria in Parlamento spinge i bancari Bper (+3,65%), Banco Bpm (+3,08%), Intesa Sanpaolo (+2,46%) e Unicredit (+2,26%), a differenza di Carige (-1,9%) alla vigilia del Cda. Le vendite si concentrano invece sui titoli del lusso, bocciati di Morgan Stanley che teme un calo di redditività, da Moncler (-6,15%) a Kering (-5,1%), da Lvmh (-4,62%) a Ferragamo (-4,39%) e Burberry. Segno meno per gli automobilistici Pirelli (-2,54%), Ferrari (-2,57%) ed Fca (-1,39%), prossima alla cessione di Magneti Marelli a Kkr, secondo le indiscrezioni di Bloomberg.