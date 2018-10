Borsa: Milano volatile, recupera Intesa

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Appare volatile Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib (-0,4%), che oscilla tra un calo dello 0,7% e la parità. Riprende fiato Intesa (+0,1%) che gira al rialzo dopo una partenza debole a seguito dello spread tra Btp e Bund sopra i 300 punti, in vista del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per spiegare la nota di aggiornamento al Def. Bene Generali (+1,11%), Saipem (+0,54%), Atlantia (+0,55%) e Tim (+0,5%). Sotto pressione Moncler (-5,45%), nonostante la raccomandazione di 'tenere' il titolo di Banca Imi, Recordati (-1,95%), Ubi Banca (-1,82%)Fca (-1,9%) e Banco Bpm (-1,18%).

Nuovi minimi per Mps (-1,11%), inverte la rotta Carige (-1,92%) mentre non riesce a fare prezzo Astaldi (-11,77% teorico), congelata per eccesso di volatilità.