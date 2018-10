Borsa: Milano, bene Intesa giù Moncler

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Si mantiene in rialzo Piazza Affari (+0,2%) con lo spread sotto quota 300 punti (296,9 per l'esattezza) mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria spiega in Parlamento la nota di aggiornamento al Def. Salgono i bancari Bper (+2,63%), Banco Bpm (+2,23%), Intesa (+1,64%) e Unicredit (+1,11%), insieme a Poste (+1,85%) e Generali (+1,46%). In luce anche Atlantia (+2,27%), sotto pressione invece Moncler (-6%), Ferragamo (-4,56%) e Cucinelli (-4,2%), dopo il taglio alla raccomandazione sul settore del lusso da parte di Morgan Stanley. Nuovi minimi per Carige (-3,85%), mentre risale la china Mps (+1,35%). Prosegue il congelamento di Astaldi (-12,94% teorico), contrastate le partecipate del Tesoro Eni (+0,7%), Enel (invariata), Saipem (+1%), Snam (+0,68%), Leonardo (-0,44%) e Italgas (-0,09%), in attesa di discutere eventuali anticipi sugli investimenti in Italia con il premier Giuseppe Conte.