Borsa: Europa debole, Milano -0,1%

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Procedono in calo le principali borse europee dopo un'avvio poco mosso, nonostante il dato sulla produzione industriale in Francia migliore delle stime. Madrid (-0,8%) è la peggiore, preceduta da Parigi (-0,54%), Francoforte (-0,34%), Londra (-0,3%) e Milano (-0,18%), piuttosto volatile, come lo spread tra Btp e Bund tedeschi sceso a quota 302 punti, in attesa del nuovo passaggio in Parlamento del ministro dell'Economia Giovanni Tria per un'ulteriore illustrazione della nota di aggiornamento al Def. Negativi i futures Usa, in attesa dei dati macro positivi e di un dibattito pubblico a cui partecipa il presidente della Fed Jerome Powell alle 16 americane all'Atlantic Festival di Washington. Le vendite si concentrano sui titoli del lusso, dopo la bocciatura di Morgan Stanley sul settore, da Lvmh (-4,43%) a Kering (-4,86%), da Burberry (-4,44%) a Moncler (-4,55%). In controtendenza i bancari Ing (+1,14%), Barclays (+1,1%) e Credit Agricole (+0,8%), mentre accelerano Intesa (+0,99%) e Unicredit (+0,64%).