A Basilicata Oscar reputazione digitale

(ANSA) - RIMINI, 10 OTT - Matera si prepara festeggiare il suo anno da regina delle Capitali europee della cultura anche con un importante riconoscimento che arriva dal digitale, ormai vero faro del mondo del turismo. A TTG Travel Experience, organizzato da Italian Exhibition Group, alla terza edizione di Italia Destinazione Digitale la regione Basilicata ha vinto l'Oscar come regione con la migliore reputazione digitale. La regione più recensita è l'Emilia Romagna, la miglior regione per accessibilità il Trentino, quella più amata dai turisti stranieri è la Sicilia. L'Abruzzo vince il riconoscimento per regione più accogliente, la Liguria quello miglior regione per servizi tecnologici. L'Umbria infine quello di regione percepita come "più autentica".

La terza edizione del Premio Italia Destinazione Digitale, organizzato da Travel Appeal in collaborazione con Best Western Italia, Destination Italia, Human Company, Keesy e Unicredit, è frutto della più grande analisi mai realizzata sulla reputazione dell'offerta turistica italiana: sono state analizzate oltre 13 milioni di recensioni (il doppio rispetto alla scorsa edizione), apparse sui canali TripAdvisor, Booking.com, Google, Expedia, Hotels.com, Facebook, Airbnb, Homeaway, Wimdu.

Nell'ultimo anno le recensioni pubblicate dagli ospiti per raccontare l'esperienza di soggiorno in Italia sono cresciute del 15%, il settore degli appartamenti e affitti a breve termine traina questa tendenza (+20%). Google conquista il podio per quantità di recensioni sulla ricettività (+208%) e scalza TripAdvisor (-21%). L'Italia è sempre più amata dai turisti, con un sentiment positivo all'86,4% (+2,5 rispetto al 2017) e il Sud che, ancora una volta, conquista il cuore dei turisti. I tedeschi si confermano i primi recensori e il primo mercato di provenienza estera. Le coppie sono la prima tipologia di viaggiatori per l'Italia con il 45% delle recensioni e anche i più soddisfatti (84,7 di soddisfazione).

Ecco tutti i premi:

Regione con la miglior reputazione digitale: BASILICATA

Regione più recensita: EMILIA ROMAGNA

Regione più accogliente: ABRUZZO

Regione preferita dagli stranieri: SICILIA

Il premio 2018 vede anche tre nuove categorie:

Regione più accessibile: TRENTINO

Regione percepita come più autentica: UMBRIA

Regione migliore per servizi tecnologici: LIGURIA