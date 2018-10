Trump, Fed troppo veloce su tassi

(ANSA) - NEW YORK, 9 OTT - Donald Trump torna a criticare la Fed. ''Non mi piace quello che sta facendo, non penso ci sia bisogno di andare cosi' veloci sui tassi. Non abbiamo un problema di inflazione'', ha affermato il presidente americano, tornando ad attaccare la Fed per la sua politica di rialzi graduali dei tassi di interesse. Trump precisa di non aver parlato con il presidente della Fed, Jerome Powell, di tassi di interesse. Il presidente afferma di capire che la Fed sta facendo quello che ritiene giusto, ma ''non mi piace quello che sta facendo''. E questo perchè la Fed non si trova ad affrontare un problema di inflazione e quindi non ha bisogno di procedere così in fretta con i rialzi dei tassi.