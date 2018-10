Borsa Milano apre in rialzo. Spread poco sotto i 300 punti all'avvio

La Borsa di Milano, in linea con gli altri listini europei, avanza dopo il tonfo di ieri ed il Ftse Mib guadagna lo 0,6% a 19.962 punti. A Piazza Affari sono ancora negative la gran parte delle banche. Le stime sul Pil italiano del Fondo monetario internazionale non sembrano aver influito negativamente sugli investitori.

Lo spread tra Btp e Bund prosegue sotto quota 300 (299 punti) con il rendimento del decennale italiano al 3,54%. In cima al listino Saipem (+2,5%), Tenaris (+1,9%) ed Eni (+1,5%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Tra le banche si mettono in mostra Intesa (+1%), Banco Bpm (+0,3%). In terreno negativo procedono Carige (-1,8%), Mps (-1,7%), Ubi (-1,5%), Bper (-1,1%) e Unicredit (-0,1%). In luce Leonardo (+2%), Tim (+1,1%) e Mediaset (+0,6%). Sospesa in asta di volatilità Astaldi con un rialzo teorico del 14,37%.

Le Borse europee aprono la seduta poco mosse dopo le stime del fondo monetario internazionale sul Pil dell'eurozona. Gli investitori guardano alle nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina ed all'aumento dei rendimenti del titolo del tesoro americano, ai massimi da sette anni. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1472 a Londra. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,14%. Avanzano Francoforte (+0,14), Londra (+0,12%) e Madrid (+0,35%). Piatta Parigi (+0,07%).

"Preoccupati mai! Responsabili sì, ma indietro non si torna". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.