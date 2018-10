Oxfam: Italia 16/ma per disuguaglianza

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Italia 16esima (15esima sui 35 Paesi Ocse) per l'impegno nelle politiche di contrasto alla disuguaglianza ma 152esima per la percentuale di spesa pubblica destinata all'istruzione. Lo rivela il nuovo Indice di Contrasto alla Disuguaglianza dell'Oxfam. Al primo posto la Danimarca. Il 16mo posto dell'Italia è "dovuto ancor oggi, in termini comparativi, al portato del welfare italiano", spiega l'Oxfam, che però avverte: "il rischio di ridimensionamento nel ranking è oggi estremamente elevato" e "il piano di riforme contenuto nella nota di aggiornamento al Def, pur in assenza di molti dettagli specifici, lascia molte perplessità sulla reale capacità del nuovo governo di mantenere l'impegno di riduzione delle disuguaglianze". In particolare, secondo l'Oxfam, la 'pace fiscale' "si configura come un ennesimo 'condono fiscale camuffato'" e nel reddito di cittadinanza "a preoccupare sono le sue prospettate condizionalità", in particolare il fatto che il lavoro sia visto come "unica via di fuga dalla povertà".