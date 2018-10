Fmi,Italia preservi riforma Fornero

(ANSA) - NEW YORK, 9 OTT - ''In Italia le passate riforme pensionistiche e del mercato del lavoro dovrebbero essere preservate e ulteriori misure andrebbero perseguite, quali una decentralizzazione della contrattazione salariale per allineare i salari con la produttivita' del lavoro a livello aziendale''.

Lo afferma il Fmi nel World Economic Outlook, invitando l'Italia a preservare la riforma Fornero.