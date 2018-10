Fisco: Mef, e-fattura è un fattore di sviluppo per il Paese

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "Speriamo che il primo gennaio 2019 segni definitivamente l'avvio della fatturazione elettronica", che "è uno strumento importantissimo per aggredire un pezzo dell'evasione dell'Iva" e "fuori da ogni dubbio è un fattore di sviluppo per il Paese perché costringe le imprese a digitalizzarsi". Lo afferma la direttrice del dipartimento finanze del ministero dell'Economia, Fabrizia Lapecorella, in un'audizione alla Commissione Finanze della Camera, dove mostra disponibilità a "modificare il meccanismo" in caso di criticità.

La fatturazione elettronica, osserva Lapecorella, "sarebbe dovuta partire a luglio per alcuni tipi di transazioni e operatori", ma ha incontrato una resistenza che "si può anche spiegare con la mancanza di una prospettiva più ampia".