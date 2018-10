Borsa: Asia chiude in calo

(ANSA) - MILANO, 9 OTT - Le Borse asiatiche chiudono in calo.

Sui listini pesano l'instabilità sul commercio internazionale e le nuove tensioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti. Sullo sfondo anche l'aumento dei rendimenti del titolo del tesoro americani, ai massimi da sette anni.

Tokyo (-1,3%) conclude la prima seduta della settimana in netto ribasso. Sul mercato valutario lo yen tratta sul dollaro a 113, e sull'euro a un valore di 129,80.

A contrattazioni ancora in corso è in rosso Shenzhen (-0,4%) mentre sono piatte Shanghai (-0,07), Hong Kong (+0,04%) e Mumbai (+0,04%).