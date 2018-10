TTG Rimini: 200 eventi e focus su Matera

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Il business turistico, le grandi mete dei prossimi mesi da Matera Capitale europea della Cultura 2019 al Messico, country partner di questa edizione, le istituzioni rappresentate in primis dal ministro Gian Marco Centinaio e poi gli studi, le prospettive, la visione del futuro. E' davvero tutto pronto alla Fiera di Rimini per il TTG Travel Experience, grande appuntamento del turismo italiano in corso da mercoledì 10 a venerdì 12 ottobre. All'evento di apertura (mercoledì 10 alle 14.30 alla Innovation Arena) è atteso appunto il ministro del Turismo Centinaio. Oltre 200 gli eventi in programma e distribuiti nelle otto arene all'interno dei padiglioni, dove saranno protagonisti oltre 300 relatori, con tutti i più autorevoli attori dell'industria turistica internazionale. TTG Travel Experience è anche la tribuna scelta da Matera Capitale europea della Cultura 2019 per presentare la sua proposta. Accadrà mercoledì 10 alle 10.45 alla Italy Arena.