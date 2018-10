Nobel Economia a Nordhaus e Romer

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - L'accademia reale svedese delle Scienze ha assegnato il premio Nobel per l'economia a William D Nordhaus e Paul M. Romer il primo per gli studi sull'effetto del cambiamento climatico sull'economia, il secondo per i suoi studi sull'impatto degli studi sull'innovazione tecnologica nell'analisi macroeconomica.