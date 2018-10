Castellucci, su eventuale ricorso deciderà il cda

"Il decreto abbiamo iniziato a esaminarlo la settimana scorsa e abbiamo chiesto agli avvocati di fare una valutazione: non abbiamo ancora una posizione, che dovrà essere espressa dal cda, ma posso assicurarvi che non è intenzione del nostro gruppo aggravare la situazione di una città come Genova che è già colpita". Così l'a.d. di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha risposto in merito a un possibile ricorso sul decreto Genova.

"Ancora non siamo in grado avere un'idea chiara di quello che è successo", ha detto ancora Castellucci. "I numeri non mi fanno dimenticare di quello che è successo, che la gestione del ponte Morandi stava in Autostrade per l'Italia, e siamo totalmente consapevoli della tragedia che è successa", ha aggiunto il manager, precisando che se la ricostruzione venisse affidata ad Autostrade, la società "ha studiato diverse possibili soluzioni", che vanno da circa 9 mesi per la demolizione e la ricostruzione a "circa 15-16 mesi" per il cosiddetto 'progetto Piano'.