Borse Europa chiudono in rosso

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Appesantite da Piazza Affari, che ha chiuso in ribasso del 2,4% per il peso sulle banche dello spread sopra i 300 punti, i listini europei hanno terminato le contrattazioni in negativo. Francoforte ha lasciato sul terreno l'1,3%, mentre Parigi e Londra hanno perso l'1,1%. Più contenuto il calo di Madrid (-0,59%).