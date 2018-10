Borsa: Milano giù (-1,4%), spread a 295

Nuovo avvio pesante per Piazza Affari, alla riapertura dei mercati dopo la lettera della Ue che ha richiamato l'Italia sulla manovra. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,88% a 20.167 punti per poi peggiorare cedendo l'1,4% e ora il 2%, ai minimi da aprile del 2017. Si allarga lo spread Btp-Bund che sfonda di nuovo quota 300 punti

Il rendimento dei titoli decennali italiani sale così al 3,54%.

L'avanzata dello spread affossa ancora una volta le banche, tra i titoli peggiori del listino: Banco Bpm cede il 3,2%, Unicredit il 3%, Intesa il 2,8%, Ubi Banca il 2,5%.