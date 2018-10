Borsa: Europa fatica, Milano la peggiore

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Borse europee in rosso con Milano che stacca tutti affondata dall'avanzata dello spread, tornato sopra quota 300 a causa dei timori dei mercati per la manovra in deficit del governo e per il braccio di ferro con la Ue.

Francoforte cede lo 0,8%, Parigi lo 0,7% e Londra lo 0,4, ribassi, che anche sommati tutti insieme, non fanno il -2,3% di Milano. Pesano sui mercati i timori di un rialzo dei tassi Usa che ha fatto impennare i rendimenti dei Treasury, mettendo sotto pressione Wall Street e le Borse asiatiche, la cui seduta è stata contrassegnata dal crollo dei listini cinesi dopo una settimana di chiusura. Per i titoli del debito Usa oggi sarà una giornata di tregua, non venendo scambiati nel Columbus Day. Va male anche l'euro che risente delle tensioni nell'eurozona legate alla conflittualità tra Italia e Ue e tratta a 1,147 sul dollaro (-0,33% sul mercato spot di Londra). A livello settoriale male l'informatica (-1,8% l'indice Dj Stoxx di settore), l'energia (-1,3%), le auto e le banche (-1,2%).