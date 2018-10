Borsa: Europa apre in calo con Brasile

(ANSA) - MILANO, 8 OTT - Le Borse europee aprono in calo dopo l'esito del voto in Brasile. Sullo sfondo anche le incertezze legate allo scontro commerciale tra Cina e Usa, i timori di nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed e le vicende italiane legate alla manovra.

Nel Vecchio continente avvio di contrattazioni in rosso per Francoforte (-0,55%), Parigi (-0,37%), Madrid (-0,29%) e Londra (-0,12%).