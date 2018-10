Antitrust, ok ponte Genova senza gara

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Per la ricostruzione del ponte di Genova "se nell'attuale situazione l'affidamento tramite procedura negoziata appare giustificato, tale modulo dovrà essere limitato a quanto strettamente necessario a far fronte alle condizioni di urgenza e indifferibilità dell'intervento di ricostruzione e dovrà essere, in ogni caso, rispettoso dei principi di trasparenza e di non discriminazione". Lo ha detto il segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione alla Camera sul decreto Genova.

Secondo l'Antitrust, inoltre, l'esclusione delle società concessionarie di strade a pedaggio dalla ricostruzione "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", vale a dire Autostrade per l'Italia: invece, "non sembra trovare adeguata giustificazione l'esclusione di tutti gli altri concessionari".

Infine, secondo l'Authority, "dovrà assolutamente essere evitata nel futuro la proroga delle concessioni esistenti".