Camusso, Def non mi piace, probabile una mobilitazione

"Il Def non mi piace, ci pare contraddittorio perché si fonda sul fatto che ci sia un gigantesco condono e quindi è sbagliato" e "sulla flat tax e non sulla progressività" per cui "è un colpo a quelli più deboli". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Susanna Camusso durante il programma in 1/2 ora, spiegando che in questa manovra si "rinuncia ad utilizzare la leva fiscale come una leva di ridistribuzione". Camusso ha quindi sottolineato che nella manovra "non vediamo investimenti, non vediamo lavoro".

Lunedì ci sarà una riunione con Cisl e Uil per "dare una valutazione comune sulla manovra". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, durante il programma 1/2 ora in più, sottolineando che se i provvedimenti non affronteranno i temi del lavoro e degli investimenti, "credo probabili forme di mobilitazione".