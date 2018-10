Manovra: Boccia, sostenibile se crescita

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - La perplessità dell'Europa sulla manovra "il Governo l'ha messa nel conto", ma questa "è una manovra che possiamo spiegare che è sostenibile, anche al di là delle regole, se riusciamo a far capire che c'è crescita". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assembla di Confindustria Firenze. "Se non riusciamo a spiegare che c'è crescita e interveniamo solo sul deficit, è evidente che non è l'Europa che ci penalizza, ma i mercati e noi stessi", ha aggiunto Boccia, secondo cui "sarà molto utile l'analisi di impatto di questa manovra sull'economia reale".