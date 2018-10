Istat, vendite agosto +0,7%, +2,2% anno

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Ad agosto 2018 le vendite al dettaglio crescono in valore dello 0,7% rispetto a luglio e del 2,2% rispetto ad agosto 2017. È la stima dell'Istat. "Per la prima volta dall'inizio dell'anno, si registra un risultato tendenziale positivo non solo per la grande distribuzione (+2,4%) ma anche per le imprese operanti su piccole superfici (+1,3%)", si legge nel testo.

Il commercio elettronico registra una crescita dell'8,6%. Per i negozi di minori dimensioni "sono soprattutto le vendite dei beni non alimentari, in crescita dell'1,3%, a trainare la crescita complessiva dopo aver mantenuto un andamento persistentemente negativo fino al mese scorso", spiega l'Istat.