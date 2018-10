Def: estensione garanzia crediti banche

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Il governo italiano punta a trattare con la Ue una nuova normativa sulle garanzie statali Gacs alle banche estendendole non solo alle cessioni di crediti in sofferenza ma anche alle inadempienze probabili. E' quanto si legge nella nota di accompagnamento al Def che sottolinea come sia necessario "consolidare e rafforzare" gli sforzi fatti dal sistema nel ridurre i crediti deteriorati. "Si valuterà la possibilità di introdurre una nuova normativa relativa alle GACS (quella vigente verrà a scadenza nel marzo 2019), verificando anche la fattibilità tecnica dell'estensione alle cartolarizzazioni dei crediti classificati come inadempienze probabili. L'interlocuzione con la Commissione Europea inizierà nell'ultimo trimestre 2018, al fine di concordare le caratteristiche del meccanismo, per evitare la qualificazione come misura di aiuto di stato".